Повестки украинцам хотят отправлять по электронной почте и заказным письмом: подробности

Верховная Рада готовит законопроект по усовершенствованию процесса мобилизации и военного учета. Изменения предполагают введение новых механизмов вручения повестки, в частности, вручение повесток не только лично под расписку, но и через электронную почту и рекомендованное письмо.

Об этом сообщил Федор Вениславский, представитель президента в парламенте и народный депутат, в интервью РБК-Украина. Согласно инициативе, сообщение о получении заказного письма будет сначала поступать в почтовый ящик, а само письмо с повесткой будут вручать лично представители почтовых служб. Этот подход определяется как "публичная повестка".

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Уже сейчас в Украине действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, включающий в себя все необходимые идентификационные данные и электронные почты граждан. По словам Вениславского, эти новые нормы упростят процедуру получения повесток и будут предотвращать возможные злоупотребления, когда человек утверждает, что не получил повестку.

Законопроект также предусматривает расширение категории лиц, которые могут вручать повестки военнообязанным. Отмечено намерение разрешить не только представителям территориальных военных комиссий, но через органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти. Это направлено на уточнение полномочий всех органов публичной власти по делам мобилизации. Вениславский добавил, что дискуссии о законопроекте еще продолжаются, а окончательный вариант может быть зарегистрирован до конца недели.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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