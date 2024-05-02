Повредите стиралку: какие вещи запрещено класть в стиральную машинку

Стиральные машины могут легко поломаться, если стирать у них определенные вещи. Эксперты объяснили, какие предметы одежды не стоит класть в барабан, чтобы прибор прослужил дольше.

По словам экспертов RGBDirect, обувь никогда не должна стираться в машинке. Это может привести к повреждению как обуви, так и машины, сообщает Express.co.uk.

Переброска обуви может поцарапать барабан стиральной машины, а сама обувь может потерять свою форму. Почистите обувь мыльной водой и щеткой, чтобы удалить следы и пятна.

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Лежаки для домашних животных могут вонять, особенно если их долго не чистили. Однако, по мнению экспертов, если кровать имеет сыпучий наполнитель, например пенопласт или измельченный поролон, ее ни в коем случае нельзя класть в машину.

Начинка может слипаться и повредить двигатель стиральной машины. Кроме того, шерсть домашних животных может забить фильтр и дренажную систему машины.

Также важно помнить, прежде чем класть любые мягкие игрушки в машину, некоторые ткани могут распасться. Также убедитесь, что в игрушке нет батареек или электрических компонентов.

Раньше мы рассказывали, как удалить пятна от духов из одежды.

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