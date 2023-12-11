Повышает риск заболевания диабетом: какие блюда из картофеля следует исключить из своего рациона

Украинцы постоянно употребляли картофель в разных вариациях: пюре, жареный, тушеный, печеный, а также в виде картофеля фри. Несмотря на популярность картофеля фри, диетологи предупреждают о его потенциальной вредности, но наиболее опасным считается обычный жареный картофель. Этот метод приготовления считается самым вредным.

Об этом пишет Радиотрек.

Во время жарки картофель впитывает канцерогены, и масло становится токсичным для организма. Такой способ приготовления не приносит пользы с точки зрения здоровья.

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В процессе жарки крахмал в картофеле превращается во вредные углеводы. После употребления такого блюда уровень глюкозы в крови резко поднимается, что побуждает поджелудочную железу выделять инсулин для его расщепления. Это может способствовать развитию инсулиновой резистентности и диабета.

Даже картофельное пюре не считается полезным из-за высокого содержания сахара. Людям с сахарным диабетом и ожирением следует исключить его из своего меню.

Наиболее полезен картофель в кожуре или так называемом "мундире". При таком способе приготовления овощи сохраняют максимум витаминов.

Напомним, мы уже писали, в каких продуктах содержится больше всего магния.

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