Позаботьтесь о вашем кишечнике: как регулярное употребление корицы влияет на здоровье

Можно ли есть корицу каждый день

Любите ароматную корицу? Добавляйте его не только к выпечке и кофе, ведь эта специя может стать вашим верным другом для улучшения пищеварения.

Позаботьтесь о своем кишечном здоровье и наслаждайтесь вкусом корицы. Этими советами поделились на сайте издания Health Digest.

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Хотя корица не богата питательными веществами, она обладает мощными свойствами, которые делают ее полезной для кишечника:

Облегчает диарею: Исследование 2023 показало, что экстракт корицы замедляет пищеварение и увеличивает количество изомасляной кислоты, полезной для кишечного микробиома, у людей с диареей.

Исследование 2023 показало, что экстракт корицы замедляет пищеварение и увеличивает количество изомасляной кислоты, полезной для кишечного микробиома, у людей с диареей. Обогащает микрофлору Употребление корицы способствует разнообразию кишечных бактерий, что, в свою очередь, улучшает пищеварение и общее самочувствие.

Употребление корицы способствует разнообразию кишечных бактерий, что, в свою очередь, улучшает пищеварение и общее самочувствие. Защищает от инфекций: Содержащееся в ней эфирное масло корицы борется со многими бактериями, грибками и плесневыми грибками.

Содержащееся в ней эфирное масло корицы борется со многими бактериями, грибками и плесневыми грибками. Снижение уровня сахара и холестерина: Исследования на животных показали, что корица может снижать уровень глюкозы и холестерина в крови.

Исследования на животных показали, что корица может снижать уровень глюкозы и холестерина в крови. Защищает мозг: Метаболиты корицы и выделяющиеся из нее соединения могут помочь защитить мозг от повреждений и улучшить симптомы болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Добавляйте корицу в пищу каждый день!

Посыпайте ею кашу, йогурт или фрукты.

Добавляйте в мясные блюда, рагу и соусы.

Заваривайте чай с корицей и имбирем.

Используйте для приготовления десертов и выпечки.

Помните, что корица может иметь побочные эффекты при употреблении в больших количествах. Не рекомендуется употреблять ее беременным и людям с хроническими заболеваниями.

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Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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