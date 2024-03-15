Поздний ужин: что можно съесть на ночь

БЛОГ

В идеале, если вы не успели вовремя поужинать - лучше выпить травяной чай 300-400 мл со спазмолитическими травами (ромашка, мята, мелисса, календула, душица, имбирь) и ложиться спать. Любая пища, съеденная поздно ни при каких условиях качественно перевариться не сможет.

Вы можете выстраивать свой график как угодно, но органы пищеварения полноценно перестроиться под ваш режим не смогут, у них есть свой природный биологический ритм.

Но вас же не устроит такой лаконичный ответ, наверное, поэтому вот вам варианты позднего ужина (которого, повторюсь, лучше, чтобы не было вовсе):

•тёплое растительное молоко, лучше маковое или конопляное (соотношение с водой 1:5).

•грейпфрут или 50 г кислых ягод с чаем.

•овощи запечённые зеленые.

•легкий овощной суп.

•салат из зелёных овощей.

•объемный сорбент. чем не ужин, белая глина, псиллиум, фруктовый пектин.

• замоченные льняные семена. лён можно тщательно разжёвывать, а можно не разжевывать вовсе, размоченные семена все равно не усваиваются организмом ночью и пройдут через жкт транзитом.

Если сравнивать, то самый лучший вариант - термообработанные овощи.

На поздний ужин никак не подходит животный белок и растительные белковые продукты (бобовые, грибы, тофу), так как они находятся в желудке более 2 часов даже при активном дневном пищеварении, а к ночи тем более все процессы пищеварения приостановлены.

Правильно засыпать с пустым желудком! Это правильнее всего. Ранее писала уже, что если человек не может уснуть с пустым желудком по причине физического или психологического дискомфорта - он нездоров.

Интересно, а чем вы перекусываете, когда остаётесь один на один с холодильником ближе к ночи?

Или поздний ужин случается с вами исключительно вне дома, скорее на отдыхе?