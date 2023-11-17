Поздравление с Днем студента 2023 года на украинском языке

День студента в этом году отметим 17 ноября. Предлагаем вам поздравить учащихся и студентов с их праздником.

Поздравления с Днем студента в прозе и стихах

С Днем студента поздравляю!

Праздник ты с размахом встреть,

Чтобы потом, всё вспоминая,

Дней ушедших не жалеть.

Счастье, молодость, свобода

Пусть на подвиги зовут.

Пусть студенческие годы

Замечательно пройдут!

***

Кто студентом был, тот точно знает,

Ничего в этой жизни легко так не бывает,

Но ваше огромное стремление,

В трудностях терпение,

Поможет, чтоб жизнь была успешна,

Поздравляем! С днём студента!

***

Поздравляю с днём студента,

Позади звание абитуриента,

Пусть учёба радует сквозь года,

Сессии и зачёты сдаются всегда.

Будет дорога к знаниям легка,

Будет время на друзей и себя,

Знания и труд приносят радость,

Чтобы каждая цель достигалась.

***

С днем студента поздравляем,

Счастья и любви желаем.

Будьте веселы душой,

Изучайте мир большой.

Пусть удача к вам придет,

Радость двери распахнет.

Улыбайтесь до ушей,

Собирая всех друзей!

***

Сегодня праздник, День студента,

Все ждали этого момента,

Чтобы встречаться, веселиться.

Так пусть успех в глазах искрится!

Ты отдыхай и развлекайся,

Веселой жизнью наслаждайся,

Набраться сил и счастья чтобы,

Ведь впереди ждут дни учебы!

***

С Днем студента! Пусть каждый ваший шаг будет направлен к вершинам успеха, а учебные годы запомнятся не только трудностями, но и радостными моментами и новыми знакомствами!

***

Поздравляю молодых и перспективных студентов! Студенческая пора - лучшая в жизни. Пусть у вас будет много интересных предметов, захватывающих лекций и, конечно же, отличных оценок!

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Сегодня ваш праздник, студенты! Пусть этот год принесет вам не только новые знания, но и массу увлекательных событий. Успехов в учебе и вдохновения вам на каждом шагу!

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Сегодня особенный день, день студента! Поздравляю вас с этим важным этапом вашего образования. Пусть университетские годы станут для вас временем не только учебы, но и удивительных открытий, встреч с интересными людьми и моментов счастья. Желаю вам быть смелыми в поисках новых идей, находить вдохновение в мелочах быть уверенными в своих силах.

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С Днем Студента тебя поздравляю! Этот день - особенный момент в твоей жизни, наполненный знаниями, вдохновением и невероятными перспективами. Желаю интересных лекций, полезных знаний, добрых преподавателей и веселых каникул. Пусть твои студенческие годы будут волшебными, а ты - неуклонно двигайся вперед, к своим большим целям!

Напомним, мы уже писали, когда отмечается День студента 2023 года.

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