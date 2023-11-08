Поздравления с днем ангела Михаила в стихах и прозе

Именины Михаила в 2023 году в этом году празднуем 8 ноября. Предлагаем вам поздравить с праздником Михайлов, Михайловичей и Михайловных.

Поздравления с именинами Михаила в стихах и прозе

Пусть каждое мгновение твоей жизни, Миша, будет наполнено неземным счастьем, блистательным успехом и бодростью духа! Пускай родные и близкие всегда будут рядом, дарят тебе свою любовь и заряжают позитивом! Шагай уверенно вперед к своим целям и знай, что все получится!

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Миша, вот и настал твой долгожданный день. Мы от всего сердца тебя поздравляем и желаем здоровья, терпения, упорства и дальнейшего самосовершенствования. Никогда не останавливайся на достигнутом, бери от жизни максимум и становись самым успешным профессионалом.

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Дорогой Михаил, хочется поздравить тебя и пожелать тебе вечно горящих глаз и сердца. Пусть твой энтузиазм никогда не угаснет. Желаю море радости и счастья, пусть все сложится так как ты мечтаешь.

Тебе желаю, Михаил,

Чтоб жил успешно и прекрасно,

Беспечно время проводил,

Встречал везение почаще.

Чтоб жизнь исполнила мечты,

Стал каждый день весёлым, добрым,

Цвела любовь без суеты,

И ждали близкие все дома!

***

Дорогой мой Михаил

Поздравляю с днем чудесным,

Будь всегда улыбчив, мил,

Счастлив, и здоров, и весел!

Будет жизнь твоя успешной,

Будет радости полна,

И любовь тебе, конечно,

Уж давно припасена!

Напомним, 26 октября мы отмечали день ангела Дмитрия.

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