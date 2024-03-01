Поздравления с первым днем весны: поздравления в стихах и прозе на украинском

Все мы так ждем весну после затяжной и пасмурной зимы. И, несмотря на то, что 1 марта за окном все еще часто плохая погода, солнечных дней становится все больше. Если вы хотите поделиться хорошим настроением с родными и близкими, можно отправить им поздравления с первым днем ​​весны.

Поздравления первым днем ​​весны в прозе и стихах

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!

***

Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

***

Поздравляю с первым днем весны. Желаю аромата любви и счастья. Желаю весеннего тепла и солнечных надежд. Желаю невероятного вдохновения и внутреннего подъема. Желаю прекрасного самочувствия и удивительного настроения. Пусть и март, и апрель, и май будут полны восторга, веселья и радости!

***

Пусть весна подарит краски

И согреет вас теплом,

И прекрасно, словно в сказке,

Станет зелено кругом!

***

Чтоб с весною вдохновенье

В каждом деле к вам пришло,

Чтоб прекрасным настроенье

Ежечасно быть могло!

***

Пришла весна-красавица,

Природа ожила,

Деревья к солнцу тянутся

В преддверии тепла.

***

И воздух чист и сказочен,

Как в самых добрых снах.

О, как же ты загадочна,

Пришедшая весна!

***

И сердцу в чудо верится,

И на душе покой.

Всё к лучшему изменится

Волшебною порой!

***

К нам в окно постучалась весна.

Как красива, чудесна, мила,

Как прекрасна она, хороша,

Хоть и шла она к нам не спеша...

***

За окном зачирикали птички,

Лучик солнца блеснул теплотой,

И запели с душой нам синички,

Поздравляя нас тоже с весной!

***

Пусть на сердце у всех потеплеет,

Пусть развеются грусть и тоска,

Пусть душа от весны молодеет

И парит ароматом цветка!

Напомним, мы уже писали о поздравлении с Днем студента.

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