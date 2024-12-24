Поздравления с Рождеством Христовым на украинском 2024 в стихах и прозе
Рождество — это праздник радости и света для всех верующих, будь то празднование 25 декабря по новому календарю или 7 января по старому стилю. Мы подготовили теплые пожелания и красивые открытки, которые сделают этот день еще более особенным. Поздравления с Рождеством 2024 года несомненно доставят радость вашим родным и близким.
Поздравление с Рождеством в прозе и стихах
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
***
Вот с небес спустилось чудо,
Рождеством его зовут,
И, неведомо откуда,
Всюду радость - там и тут.
Пусть в семье всё будет ясно,
Будет славен дом теплом,
Будут в нём достаток, счастье.
Поздравляю с Рождеством!
***
Пусть светлый праздник Рождество
Вам принесет с собой добро,
Согреет каждый уголок
И чудо впустит на порог!
Пусть небеса ваш дом оберегают,
И Ангелы его не покидают,
Сердца всегда пусть вера наполняет,
И Бог вашу семью благословляет!
***
С Рождеством вас от души
Мы поздравить все спешим!
Пожелать хотим здоровья,
Счастья, радости с любовью!
И конечно, волшебства,
Чуда, сказки и добра,
Чтобы Боженька хранил,
Каждый день давал вам сил!
А еще - благословения,
Слова честного, терпения,
Жизни славной без забот
Рождество пусть принесет!
***
От души вас с Рождеством!
Пусть заполнит счастье дом.
Пусть всегда хранит вас Бог
От несчастий и тревог.
Чтоб плохое не случилось,
Светом жизнь вся озарилась,
Чтобы веры не теряли
И любовь не отпускали!
***
Я в светлый праздник Рождества
Желаю счастья и добра!
Чтоб в доме мир был и уют,
Ломился стол от вкусных блюд.
Пусть Бог от бед вас бережет,
И счастье в вашу жизнь придет.
Пусть Ангелы вас охраняют,
И радость сердце наполняет!
***
С Рождеством Христовым поздравляю! Христос родился - славим его! Пусть этот светлый и чудесный праздник принесет то, о чем мечтают все украинцы - победы ВСУ, наступления мира и возвращения домой всех наших защитников!
***
Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.
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Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!
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С Рождеством Христовым! Душевной гармонии и чистоты, любви, постоянного позитива, чудесного настроения, семейного бесконечного счастья и тотального благополучия. Удачи во всех делах и чтобы звезды с неба всегда ярко освещали жизненный путь.
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Пускай Рождество Христово подарит тебе много добра, счастья, вдохновения и искренних улыбок! Пусть Господь пошлет тебе море любви, стальное здоровье и мир в душе, а Украине - победу на поле боя!
Напомним, ранее UAportal писал, какие подарки не стоит дарить на Рождество и Новый год.
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