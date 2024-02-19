Встречаем весну: 4 трендовые модели женских туфель

Модные туфли делают образ завершенным. В списке трендов 2024 года классическая и необычная обувь на каблуке и плоском ходу.

Бренды Gucci и Simone Rocha показали актуальные модели женских туфель. Этой весной удобство и простота будут в моде. Об этом пишет Радиотрек.

Читайте также: Какие сумки будут в моде в 2024 году: стилисты назвали 6 трендовых моделей

Балетки

В этом сезоне балетки могут быть в исполнении из сетчатого материала, блестящие, украшенные стразами или металлизированные. Также в тренде модели с изящными ремешками, выполненные из атласа или с акцентным носком.

Лоферы

Эта обувь, которая была чрезвычайно популярной в прошлом году, и в этом сезоне она остается в тренде. В моде самые разные модели лоферов, от классических черных до имеющих цепи или платформу. Особым трендом весны-2024 стали красные лоферы.

Мэри Джейн

Эта модная обувь не теряет своей популярности среди streetstyle-модниц. Оно легко сочетается с любым стилем одежды и представлено в разных вариациях: на каблуке, на платформе или на низкой подошве.

Мюли

На полностью теплую весну актуальными станут мюли – обувь с открытой пяткой, без застежек и ремешков, которая держится на ноге за счет верха. Особенно популярными станут модели на микроподборах и на стойких каблуках.

Напомним, мы уже называли главные тренды весны – 2024 год.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!