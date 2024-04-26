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Позитивно влияют на зрение и общее состояние организма: три смузи, которые следует включить в свой рацион

Цихоцкая Мария

Позитивно влияют на зрение и общее состояние организма: три смузи, которые следует включить в свой рацион
Этот вкусный и питательный смузи не только порадует вас своим освежающим вкусом, но и подарит вашему организму полезные витамины и антиоксиданты, которые положительно повлияют на ваше зрение.

Этот вкусный и питательный смузи не только порадует вас своим освежающим вкусом, но и подарит вашему организму полезные витамины и антиоксиданты, которые положительно повлияют на ваше зрение. Черная смородина, шпинат, морковь содержат лютеин, богатый витамином С и бета-каротин. Эти составляющие улучшают зрение. Об этом пишет Радиотрек.

Ингредиенты:

  • 100 г черной смородины (свежей или замороженной)
  • 50 г шпината
  • 1 банан
  • 1 морковь
  • 200 мл воды

Достоинства:

  • Черная смородина: богата витамином C, который улучшает эластичность сосудов сетчатки глаза, а также содержит в 3 раза больше витамина C, если ее заморозить.
  • Шпинат: содержит лютеин, пигмент, защищающий центральную часть сетчатки от вредного воздействия синего спектра света.
  • Морковь: богата бета-каротином, который стимулирует выработку родопсина, пигмента, отвечающего за четкое видение. Бета-каротин также содержит антиоксиданты, защищающие глаза от окисления.
  • Банан: источник марганца, необходимый для нормального функционирования глаз.

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Приготовление:

  1. Вымойте все ингредиенты.
  2. Смешайте черную смородину, шпинат, банан и морковь в блендере.
  3. Добавьте воду и взбейте в однородную массу.
  4. По желанию добавьте немного меда или льда.

Кофе без добавок

  • Снижает риск развития мерцательной аритмии на 14%.
  • Обладает мочегонным эффектом, что способствует снижению давления.
  • Снижает риск развития диабета на 25%.
  • Снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Чай каркаде

  • Улучшает работу иммунной системы.
  • Активизирует работу иммунных клеток по борьбе с вирусами, бактериями и другими возбудителями.

Помните:

  • Для максимальной пользы от этих напитков употребляйте их в умеренных количествах.
  • Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед употреблением кофе или чая каркаде проконсультируйтесь с врачом.

Напомним, мы уже писали, от каких кофейных привычек стоит отказаться.

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