Позитивно влияют на зрение и общее состояние организма: три смузи, которые следует включить в свой рацион

Этот вкусный и питательный смузи не только порадует вас своим освежающим вкусом, но и подарит вашему организму полезные витамины и антиоксиданты, которые положительно повлияют на ваше зрение. Черная смородина, шпинат, морковь содержат лютеин, богатый витамином С и бета-каротин. Эти составляющие улучшают зрение. Об этом пишет Радиотрек.

Ингредиенты:

100 г черной смородины (свежей или замороженной)

50 г шпината

1 банан

1 морковь

200 мл воды

Достоинства:

Черная смородина: богата витамином C, который улучшает эластичность сосудов сетчатки глаза, а также содержит в 3 раза больше витамина C, если ее заморозить.

богата витамином C, который улучшает эластичность сосудов сетчатки глаза, а также содержит в 3 раза больше витамина C, если ее заморозить. Шпинат: содержит лютеин, пигмент, защищающий центральную часть сетчатки от вредного воздействия синего спектра света.

содержит лютеин, пигмент, защищающий центральную часть сетчатки от вредного воздействия синего спектра света. Морковь: богата бета-каротином, который стимулирует выработку родопсина, пигмента, отвечающего за четкое видение. Бета-каротин также содержит антиоксиданты, защищающие глаза от окисления.

богата бета-каротином, который стимулирует выработку родопсина, пигмента, отвечающего за четкое видение. Бета-каротин также содержит антиоксиданты, защищающие глаза от окисления. Банан: источник марганца, необходимый для нормального функционирования глаз.

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Приготовление:

Вымойте все ингредиенты. Смешайте черную смородину, шпинат, банан и морковь в блендере. Добавьте воду и взбейте в однородную массу. По желанию добавьте немного меда или льда.

Кофе без добавок

Снижает риск развития мерцательной аритмии на 14%.

Обладает мочегонным эффектом, что способствует снижению давления.

Снижает риск развития диабета на 25%.

Снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Чай каркаде

Улучшает работу иммунной системы.

Активизирует работу иммунных клеток по борьбе с вирусами, бактериями и другими возбудителями.

Помните:

Для максимальной пользы от этих напитков употребляйте их в умеренных количествах.

Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед употреблением кофе или чая каркаде проконсультируйтесь с врачом.

Напомним, мы уже писали, от каких кофейных привычек стоит отказаться.

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