Практически незаметный, но роскошный, но: как сделать макияж в стиле 'old money'

"Old money" или "тихая роскошь" – это философия воздержания, минимализма и базовых цветов. Наряды не обязательно должны соответствовать последним трендам. Это направление в большинстве своем воплощает простоту, качество и изысканность. В комментарии для ELLE.UA эксперт по макияжу Анастасия Мехеда поделилась секретами создания изысканного образа и предостерегла от типичных ошибок.

В сущности, " старые деньги " – это эстетика обеспеченных людей, для которых приоритетом является функциональность и утонченная красота, без желания демонстрировать свое богатство. Акцент делается на классические элементы гардероба, никогда не теряющие актуальности.

Этот стиль увлек социальные сети еще с прошлого года. К примеру, в TikTok он до сих пор пользуется большой популярностью. Множество девушек создают видео, воспроизводя образы "Old money", элегантные прически и едва заметный макияж.

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Макияж в стиле "Old money"

В этом мейк-апе ключевым является чистая, ухоженная кожа без чрезмерного использования декоративной косметики. Поэтому всегда начинаем с нанесения увлажняющего крема.

Важно, чтобы тональное средство было легким и незаметным. В изысканном макияже все должно быть сдержано, без ярких красок. Для теней или помады следует выбирать естественные оттенки: землистые, бронзовые, красные, коричневые, кофейные или карамельные.

Не следует пренебрегать деликатным хайлайтером, но следует избегать слишком заметного блеска. Для глаз лучше не использовать много черных цветов. Даже черную тушь можно заменить коричневой для более натурального вида.

Брови не должны быть слишком четкими. Достаточно легко подчеркнуть их любимым карандашом или тенями и зафиксировать гелем.

Однако, если хочется более яркого образа, можно использовать помаду красного оттенка, что сейчас на пике популярности. Не испортит макияж и тонкая стрелка, которая придаст выразительность взгляду. Можно использовать как подводку, так и карандаш, растушеный для более естественного эффекта.

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