Правда ли, что коты лечат: что говорят ученые

Владельцы кошек знают, что эти пушистые друзья делают жизнь лучше. И наука подтверждает многочисленные преимущества совместного проживания с котами.

Как сообщает purrfectpost.com, коты снижают риск сердечных заболеваний. Поглаживание кота снижает АД, уменьшая риск инсульта и сердечных проблем.

Предлагаем прочитать: Сырое мясо и рыба могут стать смертельным ядом для кошек: ветеринары объяснили, почему

Наличие кота также борется со стрессом и тревогой, что положительно влияет на здоровье сердца. Исследование Университета Миннесоты показало, что люди, которые имеют или когда-то имели кошек, реже умирают от сердечных заболеваний.

Кошачье мурлыканье также обладает целебными свойствами. Кошки мурлыкают на частоте от 25 до 150 герцов, что совпадает с частотой, которая, как показали исследования, способствует заживлению костей и мышц. Это может объяснить, почему кошки реже страдают от проблем с суставами, а их кости заживают быстрее. Некоторые ученые считают, что мурлыкание кота может помочь людям быстрее восстанавливаться.

Детям полезно жить с котами. Исследования показали, что контакт с котами может снизить риск развития аллергии и астмы у детей.

Детям с аутизмом также может быть полезно жить с котами. Исследование с участием детей с аутизмом показало, что те, кто имел кошек, лучше владели просоциальными навыками, такими как делиться и утешать других (Marine Grandgeorge, 2012).

Люди с деменцией получают пользу от общения с котами. Небольшое исследование показало, что женщины с деменцией, которые ухаживали за котами, лучше общались, чем ухаживающие за игрушечными котами (Kari Greer, 2008). В целом животные помогают людям с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции чувствовать себя более спокойными и счастливыми.

Ранее специалисты объяснили, почему коты не брезгуют пить воду из унитаза, а воду из миски игнорируют.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!