Правда ли, что рыжие коты 'тупые': ученые опровергли популярное утверждение

В течение многих лет существует убеждение, что характер домашней кошки можно определить по цвету ее шерсти. Однако новые исследования указывают на то, что эти представления могут быть ошибочными и основываться на человеческих предположениях.

Исследователи выяснили, что кошки, подобно людям, имеют разные типы личности. Вместо того чтобы связывать характер с цветом шерсти, они выделили пять основных черт кошачьей личности: невротизм, экстраверсия, доминантность, импульсивность и покладистость, пишет Inverse.

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Например, уровень невротизма может быть связан с тревожностью и страхом, тогда как кошки с низким уровнем невротизма могут проявлять стабильность и уверенность. Импульсивность в свою очередь может привести к неустойчивости и отвлечению.

Однако важно учитывать, что человеческие предпочтения и предубеждения могут влиять на результаты исследований. Даже дополнительные исследования подтверждают, что пристрастность может влиять на восприятие личности кошек в зависимости от цвета шерсти.

Эксперты утверждают, что научные исследования не подтверждают связь между цветом шерсти и характером кошки. На самом деле порода кота имеет большее влияние на характер, чем цвет шерсти. Также немаловажную роль играют окружающая среда и условия воспитания. Котята, не взаимодействующие с людьми в раннем возрасте, могут проявлять тревожность и избегание.

Итак, эксперты напоминают, что не следует судить о личности кошки по цвету ее шерсти. Мифы о влиянии цвета на характер могут быть интересны для социальных сетей, но они могут привести к недоразумению и предвзятости домашних любимцев.

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