Правда о коричневом сахаре: стоит ли за него переплачивать

Сахар является природным пищевым продуктом, потребляемым людьми на протяжении тысяч лет. В последние десятилетия репутация сахара постоянно ухудшается. Приверженность сахару связывают с набором веса (который имеет большой перечень опасных болезней-спутников), кариесом зубов и неоптимальным потреблением более полезной пищи и напитков.

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Споживач має невеликий вибір, коли збирається придбати цукор. Коричневий і білий різновиди присутні у переважній більшості продуктових крамниць. Розберемося, чим вони відрізняються і чи обґрунтованою є суттєво вища ціна коричневого цукру.

ОСОБЛИВОСТІ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ

Білий і коричневий цукор походять з тих самих культур — або цукрової тростини, або цукрових буряків, тож вони дуже подібні.

Будь-яку цукрову сировину спочатку очищують, щоб запобігти небезпеці потрапляння патогенних бактерій при споживанні цукру. Потім до білого цукру може бути добавлена патока і він отримає коричневе забарвлення.

Отже, коричневий цукор є сумішшю білого цукру та патоки (сироп, отриманий в процесі виготовлення цукру). Меляса відповідає за його темніший колір і трохи покращує його харчову цінність.

Найпомітніша різниця у поживності полягає в тому, що коричневий цукор має несуттєво вищий вміст кальцію, заліза та калію. Однак кількість цих мінералів у коричневому настільки мала, що не може бути врахована у забезпеченні фізіологічної потреби у зазначених мінералах.

Маркетологи можуть спекулювати меншою калорійністю коричневого цукру. Але й тут ми побачимо мінімальну різницю . Одна чайна ложка (5 грамів) коричневого цукру містить 15 калорій, тоді як така ж кількість білого цукру містить 16,3 калорії.

ТЕХНОЛОГІЧНІ НЮАНСИ

Цукор виробляється з цукрової тростини або цукрових буряків. Методи, які використовуються для виготовлення коричневого та білого цукру, відрізняються.

Спочатку цукристий сік з обох культур екстрагують, очищають і нагрівають, щоб утворився коричневий концентрований сироп під назвою патока. Потім з кристалізованого цукру в центрифузі кристали цукру відокремлюють від патоки. Далі білий цукор додатково обробляється, щоб видалити будь-який надлишок патоки та створити менші кристали, та фільтрується.

Рафінований коричневий цукор - це білий цукор, до якого знову додана патока. Нерафінований коричневий цукор піддається меншій обробці, ніж білий цукор, що дозволяє йому зберегти частину вмісту патоки та природний коричневий колір. Разом з тим, це може створювати зрозумілі проблеми з безпечністю продукту.

ВИКОРИСТАННЯ В КУЛІНАРІЇ

Додавання білого чи коричневого цукру впливає на колір, смак або текстуру кінцевого продукту. Патока в коричневому цукрі зберігає вологу, тому при її використанні випічка буде м’якшою, але щільнішою. Наприклад, печиво, приготоване з коричневим цукром, буде більш вологим і щільним, тоді як печиво з білим цукром матиме більш повітряну текстуру. Тому білий цукор використовують для виготовлення пишної випічки, безе, мусів, суфле. А коричневий - для щільної випічки, наприклад здобного печива. Також з коричневим цукром готують глазур і соуси.

Основні відмінності між білим і коричневим цукром – смак і колір. Заміна білого цукру на коричневий у рецептах вплине на колір продуктів, надаючи їм світло-карамельний або коричневий відтінок.

Крім того, коричневий і білий цукор мають унікальні смакові профілі. У коричневого цукру завдяки доданій патоці відчувається насичений карамельний або ірисковий смак. Він добре підходить для шоколадних тістечок і печива. З іншого боку, білий цукор солодший. А нейтральний смак робить його універсальним інгредієнтом для випічки, наприклад для фруктових бісквітів.

ЯКИЙ ВИБРАТИ

Це залежить від особистих уподобань, оскільки смак і колір є головними відмінностями між ними. Хоча коричневий цукор містить більше мінералів, їх невелика кількість не має помітної користі для здоров’я.

Цукор вважається фактором, що сприяє епідемії ожиріння та є основною причиною діабету 2 типу та серцевих захворювань. Його надмірне споживання шкодить здоров’ю. Доданий цукор має складати не більш як 5–10% щоденних калорій.

Звісно, час від часу можна насолоджуватися солодким, однак у здоровому харчуванні варто обмежити усі види цукру. Вибираючи між коричневим і білим цукром, керуйтеся власним смаком, оскільки вони по суті однаково впливають на здоров’я. Багатократна вища вартість коричневого цукру виглядає, зважаючи на відсутність суттєвих переваг для споживача.