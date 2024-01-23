Правильное соседство: Какое растение следует посадить рядом с помидорами, чтобы они были вкуснее

Какие растения следует сажать рядом с помидорами

Вкусные помидоры – это мечта многих дачников. Но чтобы добиться успеха, нужно знать некоторые секреты. Соблюдая эти простые правила, вы сможете вырастить вкусные помидоры, которые порадуют вас своим урожаем.

Об основных правилах выращивания помидоров рассказали на сайте prostoway. Почва для помидоров должна быть плодородной и хорошо дренированной. Перед посадкой его следует перекопать и внести удобрения.

Помидоры – светолюбивые растения, поэтому их нужно высаживать на солнечном месте. Помидоры нуждаются в регулярном поливе, но нельзя заливать их. Помидоры следует подкармливать в течение всего периода вегетации.

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Соседство с другими растениями

Кроме основных правил, важно также учитывать соседство помидоров с другими растениями:

Базилик – лучший сосед для помидоров. Он выделяет фитонциды, отпугивающие вредителей и улучшающие вкус помидоров. Кроме того, базилик можно использовать в кулинарии.

Капуста также хороший сосед для помидоров. Она защищает их от вредителей и болезней.

Свекла защищает помидоры от фитофтороза.

Петрушка отпугивает вредителей, таких как тля и тля.

Чертополох выделяет фитонциды, защищающие помидоры от вредителей и болезней.

Какие растения нельзя сажать рядом с помидорами?

Картофель и помидоры являются представителями одного семейства, поэтому они могут болеть одними и теми же болезнями.

Огурцы и помидоры требуют разных условий выращивания. Огурцы нуждаются в более высокой влажности, чем помидоры.

Перец и помидоры также являются представителями одного семейства, поэтому они могут болеть одними и теми же болезнями.

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