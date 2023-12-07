Правило 12-12-12: Соблюдайте, чтобы у вас в доме всегда было убрано и аккуратно

Многие владельцы квартир и особенно родителей малышей знают, как трудно поддерживать чистоту дома, особенно когда количество вещей постоянно растет. Один интересный прием, облегчающий процесс уборки и способствующий сохранению порядка, называется "12-12-12". Этот метод позволяет держать ваше пространство в организованном состоянии, не тратя слишком много времени и усилий.

Американский автор и блоггер по минимализму, Джошуа Беккер, рассказал об этом приеме в своем блоге и книге "Меньше значит больше. Минимализм как путь к осознанной и счастливой жизни", пишет Ukr.media. Он предложил своим читателям челлендж: выбрать 12 вещей для выбрасывания, 12 — для пожертвования и еще 12 — для возвращения на место.

Читайте также: Почему нельзя мыть пол старой одеждой

Этот челлендж приобрел известность, особенно среди хозяек в больших семьях. Его суть состоит в том, чтобы каждый раз выбирать 12 объектов из трех категорий. Во-первых, 12 вещей выбрасываются, убирая лишнее; во-вторых, 12 вещей предназначаются для благотворительности, даря другим; в-третьих, 12 вещей возвращаются на свои места.

Этот подход прекрасно подходит для тех, кто хочет поддерживать порядок без большого труда. Важным преимуществом является возможность привлечь всю семью к игре, сделав процесс уборки интересным и непринужденным. Формат игры позволяет объединить семью и весело провести время, даже когда речь идет об уборке.

Правило можно применять как вообще по всему дому, так и к отдельным его частям. Это становится особенно полезным, когда необходимо справиться с конкретными участками, такими как шкафы, балконы, гараж или антресоли на кухне. Простое и эффективное правило "12-12-12" позволяет поддерживать порядок без излишних усилий и стресса.

Ранее UaPortal рассказал о пяти кухонных приборах, которые тратят много электроэнергии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!