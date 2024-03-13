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Правило одного прикосновения: как убрать в квартире, чтобы надолго сохранить чистоту

Игорь Романько

Как навести порядок в квартире

Кто сказал, что уборка должна быть скучной? С правильным подходом оно может стать не только быстрым и эффективным, но и приятным, но даже полезным вашему самочувствию.

Уборка – это не только чистота, но и ваше самочувствие. Сделайте его приятным обрядом, который поможет вам расслабиться и зарядиться энергией, пишет noviydoctor.com.

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Вот несколько советов:

1. Планирование и организация:

  • Определите, какие комнаты требуют наибольшего внимания.
  • Распределите время, учитывая сложность работы и режим дня.
  • Соберите все, что необходимо под рукой: тряпки, пылесос, химические средства.
  • Установите четкое время для каждой задачи, чтобы не тратить его впустую.

2. Правило одного прикосновения:

  • Каждую вещь, которую вы берёте, сразу же обрабатывайте или кладите на свое место.
  • Не откладывайте "на потом", чтобы не накапливать беспорядок.

3. Практические советы:

  • Используйте контейнеры и органайзеры для хранения вещей.
  • Избавьтесь от вещей, которые вам не нужны.
  • Сразу кладите вещи на свои места после использования.

4. Мотивирующая атмосфера:

  • Чтобы создать приятную атмосферу, включите любимую музыку или аудиокниги.
  • Выберите музыку, которая заряжает вас энергией и позитивом.

5. Награды за успехи:

  • Установите себе небольшие награды за успешное завершение работы.
  • Это может быть чашка кофе, излюбленный десерт или просто перерыв на отдых.

Сделайте уборку приятным ритуалом, а не скучной обязанностью!

Вот еще несколько советов:

  • Убирайте вместе с друзьями или членами семьи. Это может быть весело и мотивирующее.
  • Зажигайте свечи или ароматические лампы, чтобы создать уютную атмосферу.
  • Откройте окна для проветривания комнаты.
  • Наслаждайтесь процессом уборки и ощущением чистоты и обновления.

Напомним, мы уже писали, какие секреты об уборке должна знать каждая хозяйка.

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