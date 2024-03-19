Предотвращает появление стрелок и улучшит урожайность: в чем нужно замочить лук перед посадкой

Перед высадкой лука в грунт необходимо провести его замачивание в растворе пищевой соды. Такая процедура выполняет несколько важных функций.

Раствор соды выступает как противогрибковое и антисептическое средство. Он значительно улучшает качество посадочного материала, повышая его устойчивость к заболеваниям, предотвращая преждевременную стрелку и обеспечивая высокую урожайность. Кроме того, замачивание в соде обогащает луковицы минеральными веществами, что позволяет лучше переносить засуху и расти даже в почвах с низким содержанием питательных веществ. Об этом пишет ТСН.

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Методика замачивания лука перед высадкой

Для приготовления раствора нужно развести пищевую соду из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды.

Важно, чтобы раствор, в который погружают лук, имел температуру от +45°C до +60°C.

Перед замачиванием удалите из луковицы наружные шелухи, однако не снимайте верхний слой полностью.

Продолжительность замачивания должна составлять не менее 30 минут. Чтобы раствор не остыл, накройте емкость крышкой или другим материалом.

Пищевую соду можно добавлять непосредственно в лунки во время посадки лука вместо использования пепла или доломитовой муки для раскисления почвы. Такая обработка будет способствовать созданию неблагоприятных условий развития патогенных микроорганизмов.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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