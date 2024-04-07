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Предполагает будущее: что значит если в церкви упала или погасла свеча

Игорь Романько

Что значит угасшая свеча в церкви

Верующие часто ставят свечи в церкви за упокой, здоровье, просят помощи для себя или родных. Иногда случается, что свеча внезапно гаснет или падает.

Вполне естественно, что человек в такой ситуации может ощутить беспокойство, ведь народные приметы часто трактуют такие события как нехорошие знаки, пишет ТСН.

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Что же означают такие "неприятности" с церковными свечами?

Падение свечи:

  • Упала с рук: не несет ничего плохого, просто будьте внимательны.
  • Упала после установки:
    • Дома: может предвещать неожиданные новости (не обязательно плохие).
    • В церкви:
      • За упокой: усопший может быть чем-то обижен.
      • За здоровье: возможные проблемы со здоровьем у близких.

Погасла свеча:

  • Дома: возможно, вы не до конца искренни в своих молитвах или мыслях.
  • В церкви:
    • За упокой: покойный нуждается в молитве.
    • За здоровье: молиться о здоровье и просить прощения у обидчиков.

Что делать:

  • Падения:
    • Дома: не обращайте внимания.
    • В церкви: поднимите, поставьте на место, помолитесь.
  • Угасание:
    • Дома: зажгите снова, искренне помолитесь.
    • В церкви:
      • За упокой:
        • попросите прощения у покойника;
        • прочтите молитву за упокой;
        • зажгите новую свечу.
      • За здоровье:
        • простите обидчиков;
        • попросите у Бога здоровья;
        • зажгите новую свечу.

Помните:

  • Не верьте слепо приметам, ведь главное – искренность веры и молитв.
  • Не бойтесь "плохих" знаков, ведь они могут быть только оговоркой, а не приговором.
  • Сосредоточьтесь на молитве, искренне просите о том, что вам действительно важно.

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