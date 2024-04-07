Предполагает будущее: что значит если в церкви упала или погасла свеча
Что значит угасшая свеча в церкви
Верующие часто ставят свечи в церкви за упокой, здоровье, просят помощи для себя или родных. Иногда случается, что свеча внезапно гаснет или падает.
Вполне естественно, что человек в такой ситуации может ощутить беспокойство, ведь народные приметы часто трактуют такие события как нехорошие знаки, пишет ТСН.
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Что же означают такие "неприятности" с церковными свечами?
Падение свечи:
- Упала с рук: не несет ничего плохого, просто будьте внимательны.
- Упала после установки:
- Дома: может предвещать неожиданные новости (не обязательно плохие).
- В церкви:
- За упокой: усопший может быть чем-то обижен.
- За здоровье: возможные проблемы со здоровьем у близких.
Погасла свеча:
- Дома: возможно, вы не до конца искренни в своих молитвах или мыслях.
- В церкви:
- За упокой: покойный нуждается в молитве.
- За здоровье: молиться о здоровье и просить прощения у обидчиков.
Что делать:
- Падения:
- Дома: не обращайте внимания.
- В церкви: поднимите, поставьте на место, помолитесь.
- Угасание:
- Дома: зажгите снова, искренне помолитесь.
- В церкви:
- За упокой:
- попросите прощения у покойника;
- прочтите молитву за упокой;
- зажгите новую свечу.
- За здоровье:
- простите обидчиков;
- попросите у Бога здоровья;
- зажгите новую свечу.
- За упокой:
Помните:
- Не верьте слепо приметам, ведь главное – искренность веры и молитв.
- Не бойтесь "плохих" знаков, ведь они могут быть только оговоркой, а не приговором.
- Сосредоточьтесь на молитве, искренне просите о том, что вам действительно важно.
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