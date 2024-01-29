Преимущества еды красного цвета: продукты, которые следует регулярно включать в меню

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Овощи, фрукты и ягоды красного цвета являются низкокалорийными и содержат крайне мало натрия. Такие продукты являются отличным источником каротиноидов. В частности, ликопена, который придает этим продуктам красный оттенок. Доказано, что ликопен помогает защитить организм человека от ряда онкологических заболеваний: от рака легких, рака грудной и предстательной железы, рака кожи, рака толстой кишки и рака пищевода.

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Антиоксиданти, включаючи антоціани, лікопен, флавоноїди та ресвератрол, які містяться в червоних овочах, ягодах і фруктах допомагають боротися з раком і серцевими захворюваннями, покращують зір і знижують артеріальний тиск, запалення і дегенерацію жовтої плями. Збільшення кількості антиоксидантів знижує окислювальний стрес, а, отже, і ризик багатьох хвороб, включаючи артрит, діабет 2 типу, інсульт.

ЧЕРВОНІ ПРОДУКТИ, ЯКІ СЛІД РЕГУЛЯРНО ВКЛЮЧАТИ ДО ВАШОГО МЕНЮ

Фрукти та ягоди: журавлина, гранати, вишні, червоні апельсини, малина, полуниця, кавун, червоні яблука, червоний виноград, червоний грейпфрут, гуава.

Овочі: червоний болгарський перець, томати, червона квасоля, червоний перець, буряк, редиска, червона цибуля, червона картопля, ревінь.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

Помідори містять високий рівень лікопену, який допомагає боротися з раком передміхурової залози, раком стравоходу та раком товстої кишки Дослідження показують, що лікопен є потужнішим в оброблених продуктах і стравах з томатів, таких як супи, рагу та томатний соус.

Полуниця є гарним джерелом фолієвої кислоти, калію та вітаміну С. Вітамін С є потужним антиоксидантом, який покращує роботу імунної системи та знижує рівень шкідливого холестерину. Одна порція полуниці (120-150 г) містить більше вітаміну С, ніж апельсин.

Журавлина може запобігти інфекції сечовивідних шляхів, не даючи бактеріям "прилипнути" до стінок сечовивідних шляхів. Це можливо завдяки антиоксиданту проантоціанідину, який містять ці ягоди.

Насиченого темно-червоного кольору вишням надають антоціани. Ці речовини захищають організм від пошкодження вільними радикалами, що прискорюють процес старіння, а також викликають загибель клітин.

Малина багата на клітковину, яка допомагає знизити рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) або поганого холестерину. Також містить значну кількість цинку, ніацину, калію та широкий спектр поліфенольних фітохімічних речовин, таких як лігнани, дубильні речовини, фенольні кислоти та флавоноїди. Антоціани в малині зменшують запалення та знижують ризик діабету та серцевих захворювань.

Червоний болгарський перець є чудовим вибором для здорової імунної системи. Він містить вітаміни А, С, В6, Е, фолієву кислоту і є дуже низькокалорійним.

Червона квасоля містить велику кількість корисної для серця клітковини, цинку, який підтримує репродуктивне здоров’я та загоює рани, а також вітаміни групи В, що допомагають забезпечити фізіологічні неврологічні функції. Ці бобові також містять калій і фолієву кислоту.

Кавун є чудовим джерелом лікопену, який зменшує ризик серцевих захворювань та інсульту шляхом зниження холестерину ЛПНЩ. Крім того, він знижує ризик розвитку раку передміхурової залози та макулярної дегенерації.

Буряк є одним з найкращих антиоксидантних овочів. Є чудовим джерелом клітковини, калію, вітаміну С і фолієвої кислоти. Ці поживні речовини відіграють важливу роль у зниженні артеріального тиску, підвищенні спортивної витривалості та покращенні кровотоку.

Червона редиска є хорошим джерелом калію, фолієвої кислоти, вітаміну С, лікопену, антоціанів, цинку, фосфору, калію, магнію, міді, заліза, кальцію, марганцю, вітаміну А, вітамінів В6, Е, К та клітковини. Всі вони необхідні для підтримки здоров’я усіх систем організму.

Червоні яблука містять антиоксиданти, харчові волокна та флавоноїди. Антиоксиданти відіграють ключову роль у зниженні ризику розвитку раку, діабету, гіпертонії та серцевих захворювань.

Гранати багаті антиоксидантами, які допомагають запобігти раку, особливо раку передміхурової залози. Мають потужні протизапальні властивості.

Щоб збільшити кількість червоних продуктів у своєму меню, нарізайте у салати червоний перець, редис та червону цибулю, додавайте у страви томатне пюре або нарізані помідори, їжте жменю ягід разом зі сніданком, готуйте з ягід смузі та морси.

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