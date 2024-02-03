Прекрасная идея перекуса: рецепт быстрых баранок из трех ингредиентов
Прекрасная идея перекуса: рецепт быстрых баранок из трех ингредиентов
Этот рецепт баранок с греческим йогуртом и семенами – настоящая находка для тех, кто любит выпечку, но заботится о своей фигуре. Благодаря отсутствию сахара и использованию йогурта лакомство получается не только аппетитным, но и полезным. Также можете добавить к ним семена для более яркого вкуса. Рецептом поделился портал Shuba.
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Ингредиенты:
- Мука – 150 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Греческий йогурт – 250 г
- Семена льна (или другие) – по вкусу
- Тыквенные семена (или другие) – по вкусу
- Яйцо – 1 шт.
Приготовление:
- Смешайте йогурт, муку и разрыхлитель в большой миске. Замесите тесто руками. Сначала оно будет рассыпчатым, но затем станет гладким и упругим.
- Разделите тесто на 4 равные части. Из каждой части сформируйте шарик, а затем раскатайте в жгут. Соедините концы жгута, чтобы получился круг.
- Выложите баранки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте их яйцом и посыпьте семенами.
- Выпекайте баранки в разогретой до 175°C духовке в течение 25 минут. Затем увеличьте температуру до 260°C и выпекайте еще 2 минуты, чтобы баранки зарумянились.
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