Прекрасная идея перекуса: рецепт быстрых баранок из трех ингредиентов

Этот рецепт баранок с греческим йогуртом и семенами – настоящая находка для тех, кто любит выпечку, но заботится о своей фигуре. Благодаря отсутствию сахара и использованию йогурта лакомство получается не только аппетитным, но и полезным. Также можете добавить к ним семена для более яркого вкуса. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты:

Мука – 150 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Греческий йогурт – 250 г

Семена льна (или другие) – по вкусу

Тыквенные семена (или другие) – по вкусу

Яйцо – 1 шт.

Приготовление:

Смешайте йогурт, муку и разрыхлитель в большой миске. Замесите тесто руками. Сначала оно будет рассыпчатым, но затем станет гладким и упругим. Разделите тесто на 4 равные части. Из каждой части сформируйте шарик, а затем раскатайте в жгут. Соедините концы жгута, чтобы получился круг. Выложите баранки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте их яйцом и посыпьте семенами. Выпекайте баранки в разогретой до 175°C духовке в течение 25 минут. Затем увеличьте температуру до 260°C и выпекайте еще 2 минуты, чтобы баранки зарумянились.

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