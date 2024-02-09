Прекрасно согревает в зимние вечера: рецепт супа с брюссельской капустой и фрикадельками.

Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей этого полезного овоща.

Брюссельская капуста – источник витаминов и микроэлементов, а ее едва уловимая горчинка легко нейтрализуется сливочным вкусом фрикаделек. Добавьте в суп немного сливок (по желанию), чтобы подчеркнуть нежность и богатство вкуса. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты (на 4 порции):

Говяжий фарш – 500 г

Брюссельская капуста – 200 г

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль и перец – по вкусу

Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу

Читайте также: 5 небанальных рецептов сезонных салатов, которые обогатят ваш организм витаминами

Приготовление:

Вскипятите 2 л воды. Картофель и морковь нарежьте кубиками, брюссельскую капусту помойте. Добавьте овощи в кипящую воду, посолите, положите лавровый лист и варите 10-15 минут.

Лук измельчите. Пропустите мясо и лук через мясорубку, добавьте соль, перец и тщательно перемешайте. Сформируйте из фарша небольшие шарики.

Опустите фрикадельки в кипящий суп и варите еще 10 минут.

За 5 минут до готовности добавьте в суп измельченную зелень.

Советуем также обратить внимание на рецепт ленивых пельменей в томатном соке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!