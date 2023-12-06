Прекрасно выдерживают отсутствие света и сухой воздух: 5 самых устойчивых растений, которые переживут даже самые строгие условия.

Если у вас нет времени и возможностей для ухода за растениями, не обязательно отказываться от мысли купить их в свой дом. Просто стоит обратить внимание на сорта, требующие минимум ухода.

Об этом пишет Радиотрек.

Фиалка

Фиалка отлично подходит для зимнего периода и не требует большого внимания. Достаточно регулярно поливать и обеспечивать достаточное количество солнечных лучей.

Сансевиерия

Сансевиер выдерживает как летнюю жару, так и зимний холод. Важно выбрать большой и высокий горшок для этого растения. Зимой рекомендуется реже поливать сансевиер, и следует помнить, что она не любит заранее увлажненных корней.

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Кливия

Кливия хорошо цветет в конце зимы и требует минимального полива, чтобы сохранять влажность листьев. Добавление органических веществ в почву также способствует ее росту.

Ландыш

Ландыш достаточно устойчив к морозам. Важно выбрать глубокий горшок, который будет стоять под косвенным солнечным светом. Растение рекомендуется поливать по утрам.

Чемерник

Чемерник расцветает даже во время холодной и морозной зимы. Он нуждается в почве с органическими веществами, малом количестве солнечного света и регулярном поливе.

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Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.