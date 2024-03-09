Прекрасное завершение дня: рецепт пряного какао из маршмелоу.

Создайте атмосферу уюта и тепла с ароматным горячим какао со специями и нежными маршмелоу. Простой в приготовлении этот напиток станет идеальным дополнением к семейным вечерам, выходным и праздничным встречам.

Готовится быстро, пьется еще быстрее. Маршмелоу отлично дополняет шоколадный вкус какао. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (8 порций):

Основные:

- Какао-порошок – 4 чайные ложки

- молоко 2,5% жирности - 450 мл

- молотая корица – 0,5 чайной ложки

- молотый кардамон - 0,5 чайной ложки

- Сахар – 3 чайные ложки

- молотый мускатный орех – 0,3 чайной ложки

- соль - 2 грамма

- Маршмелоу (по вкусу)

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Инструкция :

Налейте молоко в кастрюлю и подогрейте немного на среднем огне.

В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: сахар, какао-порошок, кардамон, корицу, мускатный орех и соль.

Всыпьте смесь специй в горячее молоко и тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.

Доведите до кипения напиток, снимите с огня и накройте крышкой. Оставьте на 5 минут для настаивания.

Разлейте ароматное какао по чашкам через мелкое ситечко, чтобы отфильтровать специи.

Сверху посыпьте пушистыми маршмеллами. По желанию можно украсить палочки корицы. Наслаждайтесь отличным вкусом!

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