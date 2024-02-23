Прекрасный вариант перекуса: рецепт мягких картофельных палочек.

Эти палочки похожи на разнообразные картофельные чипсы, принцип приготовления почти одинаков. Только картофельные палочки скорее снеком, поэтому их жарят в сравнительно большем количестве масла.

Что касается приправ, то, кроме соли и молотого перца, у нас есть копченая паприка. Здесь будут хорошо работать сушеный чеснок, сушеная или свежая зелень, специи для картофеля. Об этом пишет Shuba.

Подавайте палочки с любимым соусом, рекомендуем сделать его на основе сметаны или йогурта.

Ингредиенты (6 порций):

Основные:

Картофель - 500 г

Крахмал картофельный – 30 г

Копченая паприка – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Зеленый лук сушеный – по вкусу

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Приготовление:

Картофель почистить, порезать и сварить до готовности в подсоленной воде. Размять в пюре, добавить крахмал, специи, зелень и тщательно перемешать.

Переложить массу в пакет и раскатать в пласт толщиной 1 см. Отправить пласт теста в морозилку на 1-2 часа.

Нарезать полосками и обжарить в большом количестве масла несколько минут, выложить на бумажное полотенце для удаления лишнего масла.

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