Прекрасный выбор для конца недели: топ фильмов Netflix, на которые стоит потратить свое время

Стриминговый сервис Netflix постоянно радует зрителей новыми фильмами и сериалами. Выбор настолько велик, что определиться с чем-то одним бывает непросто.

Чтобы облегчить задачу, РБК-Украина подготовила подборку из шести новинок, которые уже доступны для просмотра.

"Снова в действии"

Этот комедийный боевик рассказывает о спецагентах, чудом выживших после авиакатастрофы. Они решают воспользоваться вторым шансом: исчезают с радаров, заводят ребенка и пытаются жить как обычная семья.

Но прошлое не отпускает так легко и когда появляются новые вызовы, героям приходится балансировать между отцовством и опасными приключениями. Динамический сюжет и юмор делают этот фильм настоящей находкой для любителей экшена.

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"Типа беременная"

Оригинальная комедия от Netflix о девушке, которая в шутку притворилась беременной. Но одна маленькая ложь постепенно перерастает в снежную лавину недоразумений.

Героине придется выкручиваться из непростой ситуации, и чем дольше она скрывает правду, тем сложнее становится раскрыть обман. Этот фильм полон иронии, забавных моментов и неожиданных поворотов.

"Атлас"

Фантастический боевик из Дженнифер Лопес в главной роли понравится поклонникам жанра sci-fi. В центре сюжета – борьба с террористами, которая выходит на новый уровень, когда события переносятся в космос.

Искусственный интеллект, напряженные противостояния и угрожающая человечеству опасность — этот фильм точно не оставит равнодушными любителей зрелищных приключений.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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