Прекратите делать тряпки из старых вещей: можете навлечь беду

Что делать с одеждой, которую уже не носим, но выбросить жалко. Это вопрос, который рано или поздно встает перед каждым из нас.

Эзотерики утверждают, что старые вещи сохраняют энергетику своего владельца. Поэтому использовать их в качестве тряпок, по их мнению, не рекомендуется. Считается, что это может повлиять на ауру и здоровье человека.

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Народные приметы также не советуют использовать старую одежду для уборки. По поверьям, это может привести к:

Утраты благополучия и успеха

Неудач в личной жизни

Болезней

Конечно, верить в предрассудки или нет – это выбор каждого. Однако, если вы не хотите рисковать, лучше не использовать старую одежду для уборки.

Существует множество других способов избавиться от ненужных вещей:

Отдать нуждающимся

Продать или обменять

Отнести к пункту приема одежды

Переделать на новые вещи

Если вы все же решили выбросить одежду, рекомендуется предварительно ее постирать и продезинфицировать.

Помните, что старая одежда может быть полезна другим людям. Поэтому не спешите его выбрасывать, а попытайтесь дать ему вторую жизнь.

Кроме эзотерических и практических соображений важно также помнить об экологии. Текстиль – это один из видов мусора, составляющий значительную часть отходов на планете. Поэтому, прежде чем выбросить одежду, задумайтесь, можно ли ее переделать или использовать повторно.

Обращайте внимание на экологические марки одежды, покупайте вещи из переработанных материалов, извините вторую жизнь старой одежды – и вы внесете свой вклад в сохранение окружающей среды.

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