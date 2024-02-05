Прекратите говорить 'добрий ранок' и 'доброго дня': Как правильно здороваться на украинском

Многие не знают, как правильно здороваться на украинском языке. Есть три удельные формы приветствия, которые часто употребляют с ошибками.

Об этом рассказала основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис. На своей странице в Instagram она объяснила, какие фразы правильно употреблять во время встречи.

"Доброго ранку", "добрий день" и "добрий вечір" – это единственные правильные формы приветствия", – подчеркнула Чемерис.

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Она добавила, что "добрий ранок", "доброго дня" и "доброго вечора" – ошибочные выражения, несвойственные украинскому языку. Их уместно употреблять только с целью пожелания: "бажаю доброго дня", или "бажаю доброго вечора".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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