Прекратите пить кофе, если у вас есть три таких симптома

Врач скорой помощи предупредил, что кофе может усугубить сон, усилить тревогу и ускорить сердцебиение. Он призвал людей снизить потребление кофе, если они испытывают эти симптомы.

Доктор Судж, работающий в NHS, сказал, что употребление кофе может оказать разрушительное влияние на качество сна, поскольку кофеин имеет долгий период полураспада, пишет Express.

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Он пояснил: "Кофе имеет долгий период полураспада, и он остается в вашей системе гораздо дольше, чем вы думаете. Это означает, что ваша утренняя чашка кофе, скорее всего, все еще будет в вашем организме, когда вы попытаетесь лечь спать вечером, и это значительно ухудшит качество вашего сна.

Судж также сказал, что если вы чувствуете тревогу или у вас учащенное сердцебиение, то вам следует снизить потребление кофе или даже полностью отказаться от него"

Диетология Британского фонда сердца Виктория Тейлор сказала, что для здоровья сердца умеренное потребление кофе (четырех-пяти чашек в день) подойдет большинству людей.

Она добавила: "Некоторые люди более чувствительны к кофеину и могут испытывать учащенное сердцебиение. Если это вы, то разумно избегать кофеина".

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