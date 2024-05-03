Прекратите так делать: из-за распространенных ошибок шашлык получается невкусным

Мясо для шашлыка очень просто испортить, если допускать распространенные ошибки. В частности это касается маринада и подготовки мяса.

Неправильная подготовка приведет к сухому, жесткому и безвкусному блюду. Однако простые советы помогут избежать этого, сообщает FoodOboz.

Важно заметить, что лопатка, грудинка или голень не подходят для приготовления шашлыка. Также мясо должно быть молодым – корейка или лопатка, если это свинина или говядина или крылья и голени из курицы.

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Не нарезайте мясо для шашлыка вдоль волокон. При нарезании поперек кусочки сохранят сочность.

Избыток лимонного сока в маринаде испортит мясо. При использовании бальзамического уксуса достаточно несколько капель.

Многокомпонентный маринад только перебьет вкус мяса. Для вкусного шашлыка достаточно чеснока, лука и свежих трав.

Мариновать мясо для шашлыка можно максимум 20 часов, в противном случае могут распространяться бактерии. Также не следует солить мясо во время маринования, иначе оно получится сухим.

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