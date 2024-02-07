При какой температуре нужно стирать белое белье, чтобы было идеально чистое

Белое белье – это всегда элегантно, свежо и опрятно. Однако, чтобы сохранить ее безупречный вид, важно знать, как правильно стирать белые вещи. Неправильная температура, режим стирки или моющее средство могут привести к серому оттенку, потере формы и повреждению нежных тканей.

Об этом пишет Telegraf.

Основные правила стирки белого белья:

Стирайте белое белье отдельно от цветного и темного. Это позволит предотвратить окраску и сохранит яркость белого цвета. Выбирайте температуру стирки в соответствии с наклейкой на одежде. Нежные ткани требуют более щадящего режима (30-40°C), а хлопок и лен можно стирать при 60°C для дополнительного отбеливания и обеззараживания. Для белого белья из нечувствительных тканей рекомендуется использовать порошок с отбеливателем. Для деликатных материалов подойдут жидкие средства для стирки шерсти или шелка.

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Если белье уже потеряло белье, можно использовать специальные отбеливатели или вывесить вещи сушиться на солнце.

Некоторые полезные советы:

Замочите сильно загрязненные вещи перед стиркой.

Не перегружайте стиральную машину.

Тщательно выполаскивайте белье, чтобы не осталось следов от моющего средства.

Если это возможно, сушите белье на свежем воздухе.

Регулярно чистите стиральную машину, чтобы предотвратить появление серого налета на белье.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить белье белоснежным, свежим и чистоплотным в течение длительного времени.

Напомним, мы уже писали, как правильно стирать белье, чтобы не испортить вещи.

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