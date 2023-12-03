При какой температуре нужно стирать постель: простые советы

При какой температуре воды стирать постель в машинке

Экономия денег на счетах за электроэнергию может быть простой благодаря правильному подходу к стирке вашего постельного белья.

С экспертными советами от компании Melt, специализирующейся на стирке белья, вы можете не только уничтожить бактерии, но и снизить электропотребление, пишет издание Express.

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Согласно эксперту, идеальная температура для стирки постельного белья, которая обеспечит эффективное уничтожение бактерий и снизит необходимость в стирке, это 60°C. Горячая стирка при такой температуре убивает бактерии, микробы и грибки, которые могут накапливаться на простынях.

Эксперт советует выбирать режим горячей стирки, чтобы избавиться от бактерий и уменьшить частоту стирки. Это не только помогает экономить электроэнергию, но и поддерживает долговечность вашего постельного белья.

Перед использованием этого лайфхака обязательно проверьте этикетку на постельном белье, поскольку некоторые материалы могут не выдержать высокую температуру. Хотя стирка при более низкой температуре может быть экологически дружественной, горячий цикл иногда является более эффективным способом устранения бактерий и обеспечения свежести вашего белья.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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