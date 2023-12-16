При какой температуре стирать одежду, чтобы уничтожить микробы: хозяйки поделились секретом

Когда мы достаем одежду из стиральной машины, она выглядит чистой и свежей, но действительно ли она безопасна для здоровья?

Исследования показывают, что низкотемпературные режимы стирки не всегда способны уничтожить вредные бактерии. Напротив, они могут стать благодатной почвой для их размножения.

Об этом пишет Ukr.media.

Американские микробиологи провели исследование, в котором измеряли уровень бактерий в стиральных машинах и "чистой" одежде. Результаты показали, что машинный цикл на режиме 30-40 градусов не только не удаляет вредные микроорганизмы, но может даже переносить их на другие вещи.

Например, на "чистом" нижнем белье было обнаружено около 10 000 бактерий фекального происхождения.

Низкотемпературный цикл также способствует перекрестному загрязнению одежды. Если положить в стиральную машину грязную одежду, бактерии из нее распространятся на другие вещи.

Особенно высок риск заражения бактериями из одежды, непосредственно контактирующей с телом человека, например нижнее белье, полотенца и постельное белье.

Бактерии, оставшиеся внутри стиральной машины, также могут являться причиной перекрестного заражения. Микробиологи обнаружили миллион микроорганизмов в двух столовых ложках воды для стирки.

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Таким образом, стирка при низких температурах может быть опасна для здоровья. Чтобы избежать этого, следует:

Регулярно чистить и дезинфицировать стиральную машину.

Периодически использовать режимы повышенной температуры (60-90 градусов).

Особенно тщательно стирать одежду, контактирующую с телом человека.

Конечно, при этом обязательно следует учитывать качество тканей. Некоторые ткани нельзя стирать при высоких температурах.

Напомним, мы уже писали, как приготовить бюджетное средство для стирки.

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