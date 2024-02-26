Прически для любой формы лица: эксперты назвали 'запретные' и показали лучшие варианты

Существует ряд универсальных причесок для любой формы лица. Однако о некоторых из них следует забыть.

Ганима Абдулла, косметолог и эксперт по волосам The Right Hairstyles, поделилась с shefinds советами, как выбрать стрижку, которая идеально подходит к вашей форме лица. Эксперт также сказала, какие прически, имеющие особую популярность среди женщин, нужно "вычеркнуть из памяти".

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Овальная форма лица:

Избегайте: центрального пробора, угловых бобов.

Попробуйте: боковой пробор, тонкие слои, челка-шторка.

Лицо в форме сердца:

Избегайте бобов длиной до подбородка.

Попробуйте: лоб длиной до плеч, кудри.

Круглое лицо:

Избегайте бобов длиной до подбородка, коротких стрижек.

Попробуйте: длинные волосы с центральным пробором, боб длиной до шеи.

Квадратное лицо:

Избегайте очень коротких стрижек.

Попробуйте: стрижки до плеч или длиннее, тонкая челка.

Длинная форма лица:

Избегайте: длинные, плоские волосы без слоев.

Попробуйте: косу челку, глубокий пробор на бок, слои.

Кроме того, эксперт советует женщинам выбирать прически, придающие объем. Слои, кудри и волны могут помочь придать объему вашим волосам и сделать ваше лицо более пропорциональным.

Опытный стилист может помочь вам выбрать стрижку, которая идеально подходит для вашей формы лица и типа волос.

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