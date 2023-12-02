Причины может быть две: Опытные цветоводы рассказали, почему ваш замиокулькас плохо растет

Если ваш замиокулькас не выглядит так, как вы хотели бы, возможно, проблема в неправильно выбранном горшке. Важно не только обращать внимание на внешность горшка, но и учитывать его функциональность.

Выбирая горшок для замиокулькаса, следует помнить о его функциональности и учитывать возраст растения, пишет prostoway. Идеально подобранный горшок будет способствовать здоровому росту и процветанию вашего растительного подарка природы.

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Дренажные отверстия: Больше – лучше

Убедитесь, что выбранный горшок имеет достаточно большие дренажные отверстия. Если они слишком малы, их должно быть много. Горшок с единственным отверстием в центре не станет лучшим выбором. Хороший дренаж помогает избежать перенасыщения почвы водой и обеспечивает здоровое развитие растения.

Размер горшка: Отмерьте по корням

Горшок не должен быть слишком большим. Его ширина должна быть на два пальца шире корней растения. Большой горшок способствует росту корней, а не листьев, что может влиять на здоровье растения.

Особенности для молодых растений

Если ваша замиокулькас является молодым растением, выберите низкий и широкий горшок. Это стимулирует правильный рост корневой системы и позволяет растению надежно закрепиться в новой среде.

Напомним, ранее садоводы объяснили, какие растения нужно обрезать в декабре.

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