Придется делиться с соседями: как увеличить урожай малины

Даже если вы вырастили малину лучших сортов, без надлежащего ухода получить щедрый урожай крупных ягод не удастся.

Один из ключевых этапов в уходе за малиной — это правильная обрезка.

Кроме того, обрезанные кусты лучше выдерживают зимние морозы. Целесообразнее всего проводить обрезку весной.

Не менее важную роль в формировании богатого урожая играет полив. частых дождей его следует временно прекратить.

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После каждого полива следует рыхлить почву вокруг кустов, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Это также предотвращает образование почвенной корки.

Еще один важный аспект - подкормка. Весной, в начале сезона, целесообразно подкормить мочевиной. Перед цветением, в июне, стоит внести комплексное удобрение или применить натуральные средства - настои из трав.

Совокупность этих действий поможет не только улучшить состояние кустов, но и обеспечить вам обильный урожай сочной большой малины.

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