Придется делится с соседями: как увеличить урожай смородины

Сезон активных садовых работ продолжается, и самое время позаботиться об урожае черной смородины. Чтобы кусты летом обильно плодоносили, им нужна своевременная и правильная подкормка.

Особенно важно это сделать весной – именно в этот период растения активно развиваются и нуждаются в питательных веществах. Об этом пишет Униан.

Черная смородина, как и многие другие ягодные культуры, очень хорошо реагирует на азотные удобрения. Наилучшие результаты дает использование таких средств как сульфат калия, аммиачная селитра и нитроаммофоска. К примеру, сульфат калия применяют уже в мае: его растворяют в воде и поливают кусты. Аммиачная селитра хорошо влияет на рост ягод, стимулируя плодоношение – однако важно использовать ее только в сухую погоду. Еще один эффективный вариант — нитроаммофоска, способствующая развитию самого куста: его можно просто рассыпать у основания и полить теплой водой.

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Опытные садоводы также широко используют органику. Одним из самых распространенных вариантов куриный помет. Правда, он обязательно должен быть перепревшим – свежий может повредить растению. Обычно его компостируют с сеном или соломой в течение нескольких недель. Такой вид подкормки не только питает кусты, но и помогает избавиться от вредителей.

Есть и менее известные, но не менее действенные способы улучшить состояние смородины. К примеру, крахмальная подкормка. Для приготовления крахмал разводят водой и варят до состояния киселя, после чего охлаждают и разбавляют. Получившуюся жидкость выливают под куст в сухую погоду. Такая подкормка обогащает почву и положительно влияет на формирование ягод.

Напомним, мы уже писали, как увеличить урожай голубики.

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