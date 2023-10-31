Приглашения для злых духов: Почему нельзя смотреть в зеркало ночью

В мире есть интересные народные приметы и поверья, одно из которых не рекомендует смотреть в зеркало в ночное время. Что именно ждет человека, решающего посмотреть в зеркало после заката?

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Obozrevatel рассматривает эту интересную традицию и рассматривает лежащие в ее основе фольклорные объяснения. Разные культуры имеют свои представления о возможных последствиях этого поступка. Одним из наиболее распространенных верных представлений является то, что зеркало ночью может служить воротами потустороннего мира.

В общем, в древности считалось, что во время ночных часов зеркало может открыть больше, чем просто собственное отражение. Некоторые верили, что оно может открыть скрытую бедность и даже предвидеть неизбежно несчастливые события. В сфере фольклора смотреть в зеркало во тьме воспринималось как знак неурядицы, а в отдельных случаях связывалось с наступлением серьезных болезней.

Для тех, кто верит в эти приметы, рекомендация однозначна: избегайте смотреть в зеркало ночью. Но если такая потребность все же возникает, лучше по крайней мере обеспечить надлежащее освещение в комнате. Считается, что эти меры безопасности отпугивают любых возможных нежелательных "гостей" из потустороннего мира.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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