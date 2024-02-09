Приготовьте чудо-спрей против вторжения слизней: копеечный способ, который сбережет ваш сад

Слизни и улитки могут нанести значительный вред вашим растениям, но есть простой и экономный способ их отпугнуть.

Эксперт по садоводству Карен Гимсон поделилась рецептом домашнего спрея с чесноком, который "стоит копейки" и не вредит окружающей среде.

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Чеснок содержит алицин, химическое вещество, которое отпугивает слизней, но не вредит им.

Вот как приготовить и использовать спрей:

2 зубчика чеснока

2 литра

бутылка с пульверизатором или воронка

Инструкции:

Добавьте чеснок и воду в кастрюлю и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите 10 минут. Снимите с огня и дайте остыть. Измельчите чеснок в кастрюле. Процедите смесь и вылейте в бутылку с пульверизатором или воронку. Опрыскивайте растения и землю вокруг них один раз в неделю. После дождя повторно опрыскивайте.

Этот спрей также может помочь отпугнуть тлю и полезен для роз.

Попробуйте этот спрей в своем саду и увидите, как он поможет вам защитить ваши растения от слизней и улиток.

Ранее специалист по садоводству рассказал, как навсегда избавиться от слизней даже зимой.

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