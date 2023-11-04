Прищуриться и улыбнуться: Исследователи выяснили, как понравиться любому коту

Исследователи из Великобритании раскрыли секрет того, как привлечь внимание и предпочтения вашего кота. Это оказалось связано с правильным морганием. Часто кошек считают менее социальными и компанейскими животными по сравнению с собаками, но этот стереотип не всегда соответствует действительности. Кошки также могут развивать приверженность своим хозяевам, и основной момент – это способность понимать сигналы, которые они подают.

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Исследователи, опубликованные в журнале Scientific Reports, раскрыли, что одним из самых простых сигналов, которые могут успокоить кота, является прищур глаз. В ходе экспериментов обнаружено, что кошки больше симпатизировали людям, замедляющим моргание, при этом не открывая зубов.

Ученые провели два отдельных эксперимента. В первом эксперименте участвовали 21 кошка и их хозяева. Людям было предложено создать непосредственный зрительный контакт со своей кошкой, когда она располагалась на своем любимом месте, и почувствовать надежность путём прищуривания глаз. Результаты показали, что именно в таком случае кошки реагировали на знаки внимания и медленно прищуривали глаза. Этот эффект не зависел от возраста кошек или количества животных в доме.

Второй эксперимент привлек 24 кошки, но в этот раз они имели дело с незнакомыми для них экспериментаторами, а не хозяевами. Результаты показали, что животные более склонны приближаться к людям, которые замедляли моргание и при этом мимикировали симпатией.

Карен Маккомб, психологиня из Университета Сассекса, отметила: "Многие владельцы кошек раньше уже имели подозрения по этому поводу, поэтому было интересно наконец-то найти доказательства".

В результате ученые пришли к выводу, что молчаливое замедленное моргание и прищуривание глаз является эффективным способом коммуникации между кошками и людьми, способствующим улучшению взаимоотношений между ними.

Кошки считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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