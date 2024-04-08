'Пришла подобрать цвета для педикюра': в Германии корова стала клиентом магазина красок (фото и видео)

Корова в немецком городе Дрольсхаген сбежала от фермера и ворвалась в магазин красок Farbhaus Schulte. Работникам магазина пришлось вызывать правоохранителей.

Как сообщили на Facebook-странице Farbhaus Schulte, животное испортило несколько банок лака и пластины с образцами. Затем ее выгнали из магазина и погрузили в грузовик, перевозящий скот.

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"Здесь вы можете купить модную краску. Наверное, так подумали новые покупатели и скрылись в нашем магазине. Чтобы убежать от будущего педикюра, коровка, вероятно, хотела увидеть, что такое последнее модное безумие, когда дело дошло до цвета краски. После настоящего шока и резонного совета новый клиент воспользовался поездкой от местных фермеров и теперь точно имеет самые горячие копыта в городе", — прокомментировали инцидент работники магазина.

Похожий инцидент произошел в Израиле 18 апреля 2023 года. Там корова ворвалась в строительный магазин и опрокидывала товар с полок.

Напомним, в Канаде олень забежал на базу отдыха и искупался в бассейне.

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