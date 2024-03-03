Прислушайтесь к мудрости предков: что нельзя делать на похоронах

Что нельзя делать на похоронах

Похороны – это всегда тяжелое событие, ведь мы прощаемся с близким человеком. Существуют определенные правила и приметы, которые рекомендуется придерживаться, чтобы отдать последнее уважение усопшему и не навлечь на себя беду.

Похороны – это не только прощание с покойным, но и возможность для живых выразить свою любовь и уважение. Следуя правилам и приметам, вы сможете провести эту церемонию достойно.

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Вот некоторые из них:

Нельзя оставлять покойного дома самого: его вещи приобретают мистическую силу, и если их кто-то возьмет, то может использовать в черной магии.

Нельзя выносить из дома одежду усопшего или другие его вещи в день похорон.

Нельзя класть в гроб фотографии других людей: по примете они умрут вслед за покойником.

Нельзя подметать и мыть пол, пока усопший в доме: можно "вымести" на кладбище всех живых.

Нельзя идти впереди гроба, смотреть на похороны из окна: это может навлечь смерть.

Нельзя переходить дорогу после траурной процессии: можно "притянуть" болезнь.

Нельзя нести гроб, если вы кровный родственник: душа усопшего может "утащить" вас за собой.

Обратите внимание на следующие моменты:

Дождь во время похорон: небольшая морось предвещает покой души покойного.

Если гроб упал во время похорон: это может означать, что родственникам придется расплачиваться за грехи усопшего.

Что делать с деньгами, которые дали на похороны:

Их нельзя тратить на себя: можно использовать только на траурную процессию (гроб, венки, услуги священника и т.п.).

Почему нельзя здороваться на похоронах:

Это может навлечь злых духов. Поэтому лучше просто кивнуть головой собравшимся.

Почему нельзя трогать покойника в гробу:

Это может потревожить его душу и помешать ей отправиться в потусторонний мир.

Существует поверье, что человек, прикоснувшийся к усопшему, может заболеть или даже умереть.

В чем нельзя ходить на похороны:

Одежда должна быть в темных тонах: черная, темно-серая, темно-синяя, темно-коричневая.

Нельзя одевать яркую, пеструю, светлую одежду, а также одежду с пайетками, камнями и стразами.

Следует отказаться от слишком короткой юбки, шорт, дерзкого декольте и спортивного костюма.

Кому нельзя бросать землю в могилу:

Это могут делать только те, кто верит в традиции и уважает их.

Нельзя бросать землю механически, "по принципу так надо".

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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