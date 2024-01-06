Притянете невзгоды: почему нельзя убирать вечером

С давних пор люди верили, что некоторые домашние дела лучше не выполнять вечером. Эти поверья были связаны с эзотерикой и повериями, что в это время активизируются темные силы. Однако и в настоящее время специалисты советуют отложить эти дела на утро или выходные.

Об этом пишет Время Действий.

Выносить мусор

По традиции, мусорное ведро нельзя выносить после заката, чтобы не выгнать из дома финансовое благополучие. Сегодня это объясняется более практичными причинами. Ночью путь к баку с отходами может быть опасен, велик риск нарваться на нетрезвого соседа или дворовую собаку. Кроме того, мусор может привлечь грызунов или других вредителей.

Мыть пол

Существует поверье, что мыть или подметать пол на ночь – значит, выбрасывать счастье из дома. Психологи с этим согласны. Если после рабочего дня вы посвящаете время уборке, вряд ли можете оставаться в хорошем настроении. Это может привести к ухудшению настроения, а также к проблемам со сном.

Стирать

Ранее считалось, что развешанное на ночь белье привлекает нечистую силу и впитывает негатив. Сегодня специалисты по уборке советуют отказаться от вечерней стирки по другой причине: ночью вещи хуже сохнут, а влажность в квартире повышается, создавая риск появления плесени. Кроме того, шум стиральной машины может разбудить детей или огорчить соседей.

Читайте также: Что делать, если рассыпала соль и что это значит

Бриться

Наши предки считали, что избавляться от растительности на лице после заката не стоит. Это лишало мужа сил и могло привести к импотенции. Сегодня эта примета объясняется более практичной причиной: плохое освещение и усталость могут привести к порезам.

Оставлять окна незашторенными

Специалисты сна считают, что прямой лунный свет может вызвать бессонницу и привести к депрессивному состоянию. Если вы живете на первом этаже, лучше зашторить окна на ночь. Так вы начнете высыпаться гораздо лучше.

Напомним, мы уже писали, какие приметы предвещают счастье, если замечаешь их, выходя из дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !