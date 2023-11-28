Приведет к ссоре: Почему супругам нельзя вытираться одним полотенцем

Полотенце украинской культуры признано одним из самых сакральных и магических предметов, которому приписано немало примет и предрассудков. Один из таких обычаев настоятельно запрещает супругам вытирать руки одним полотенцем.

В издании OBOZREVATEL расспросил о самых распространенных предрассудках, связанных с полотенцами, и объяснил, почему муж и жена должны иметь разные предметы для вытирания рук.

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С точки зрения эзотерики использование одного полотенца может вести к ссорам и конфликтам в супружеской жизни, даже приводя к разводу. Такой предрассудок имеет и прагматичное объяснение: каждый человек несет на себе уникальный микробиом, который, хоть и безопасен для него, может быть опасен для других. Это может вызвать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем. Именно поэтому врачи рекомендуют использовать отдельные полотенца для каждого члена семьи и регулярно стирать их.

Однако это лишь один из предрассудков, связанных с полотенцами. Существуют другие интересные приметы:

Если полотенце упало, это может считаться признаком плохих новостей или нежелательных гостей. Предрассудок рекомендует приподнять его и повесить хотя бы на несколько секунд перед тем, как его использовать снова. Мыть пол старыми полотенцами тоже считается несчастливым. Это может, по верованию, привести к бедам, болезням и потерям. Дарить полотенца также запрещено, потому что это, по вере, может привести к удалению всегда. Вешать полотенце на дверь рекомендовано удержаться, потому что в прошлом это указывало, что в доме умер кто-то. Некоторые считают, что это может принести смерть. Нельзя ударять полотенцем ни людей, ни животных. Считается, что такой поступок может привести к разглашению тайн или чрезмерных издержек и депрессии.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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