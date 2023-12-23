Привлечена бедность: Названы 3 места, где запрещено хранить деньги

Где дома нельзя хранить деньги, чтобы не навлечь бедность

Деньги – это не только материальный ресурс, но и энергия, которая может притягивать к себе или отталкивать от себя. Поэтому важно правильно хранить деньги в домашних условиях, чтобы не навлечь на себя бедность и не снизить денежный поток.

Кроме того, важно регулярно перечислять деньги и обновлять их. Это поможет активизировать денежную энергию и привлечь к себе еще больше денег, пишет Styler.

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Вот несколько мест, где категорически нельзя хранить деньги:

Стеклянные банки. Деньги не любят лежать помятыми и в беспорядке. В стеклянных банках они скапливают отрицательную энергию и теряют свою силу.

У входной двери. Деньги не должны постоянно находиться на виду. Если вы храните их у входной двери, они будут регулярно исчезать из семьи.

Деньги не должны постоянно находиться на виду. Если вы храните их у входной двери, они будут регулярно исчезать из семьи. Под матрасом. Деньги не должны лежать в местах, где вы отдыхаете. Они должны быть в движении, чтобы притягивать к себе еще больше денег.

Деньги не должны лежать в местах, где вы отдыхаете. Они должны быть в движении, чтобы притягивать к себе еще больше денег. В книгах. Деньги не любят отрицательную энергию. Если вы храните их в книгах с отрицательным содержанием, они будут притягивать к себе еще больше негатива.

Деньги не любят отрицательную энергию. Если вы храните их в книгах с отрицательным содержанием, они будут притягивать к себе еще больше негатива. В тесноте. Деньги не любят тесноту. Если вы храните их скрученной или перевязанной резинкой, они будут накапливать отрицательную энергию.

Вот несколько мест, где можно хранить деньги в домашних условиях:

В сейфах или других емкостях, защищающих их от воровства.

В специальных шкатулках или ящиках, имеющих положительную энергетику.

В местах, где вы часто бывали и где вам было удобно.

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