Привлеченные деньги: зачем класть каштаны в сумку
Современная сумка – это не просто аксессуар, но символ достатка и благополучия. С давних времен люди верили, что правильно подобранная и очарованная сумка может привлечь богатство и удачу.
Верьте в себя, следуйте этим советам и ваша сумка обязательно станет магнитом для денег, об этом пишут в издании Патриоты Украины.
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Какие же приметы и талисманы помогут вам в этом?
1. Не ставьте сумку на пол. Это может привести к потере денег и неудач.
2. Не кладите сумку на стол. Это неуважение к деньгам, которое может привести к их исчезновению.
3. Не пользуйтесь дырявой сумкой. Дыры – это символы потерь, через которые уходят ваши деньги.
4. Заполните свою сумку талисманами для привлечения богатства.
Вот несколько популярных талисманов:
- Каштаны: Символизируют обилие и богатство. Сохраняйте несколько каштанов на дне сумки.
- Мята: Привлекает деньги своим ароматом. Положите веточку мяты в ридикюль.
- Дубовый или лавровый листик: Символизируют силу, стойкость и победу.
- Корешок пиона или вереска: Привлекают удачу и богатство.
- Сросшиеся орешки: Символизируют единение и приумножение богатства.
- Щепотка зеленого чая: Привлекает успех в финансовых делах.
- Фасоль: Символизирует плодородие и богатство.
- Апельсиновая или мандариновая корочка: Привлекает радость и удачу.
- Ложка-загребушка: символ загребания богатства.
- Денежная мышь: символ богатства и процветания.
- Китайская монетка с красной нитью: символ удачи и богатства.
Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.
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