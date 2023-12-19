Привлеченные неудачи и бедность: Какие украшения нельзя вешать на елку
Какие украшения нельзя вешать на новогоднюю елку
Согласно народным поверьям, существует ряд украшений, которые не следует использовать для украшения новогодней елки. Эзотерики полагают, что такие украшения могут отрицательно влиять на энергию в доме и притягивать неудачи.
Конечно, каждый сам решает, верить в такие поверья или нет. Но если вы хотите, чтобы ваш Новый год был счастливым и беззаботным, лучше придерживаться этих рекомендаций.
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Вот список украшений, которые лучше не вешать на елку:
- Пластиковые украшения. Эзотерики считают, что пластиковые предметы на новогоднем деревце притягивают в дом бедность и неудачи. Они рекомендуют использовать натуральные материалы, такие как дерево, стекло, ткани.
- Слишком яркие украшения. Слишком яркие цвета, такие как красный или оранжевый, могут вызвать агрессию и конфликты. Лучше выбрать более спокойные и гармоничные оттенки.
- Старые и поврежденные украшения. Эзотерики полагают, что они могут привлечь в дом негатив. Поэтому лучше выбросить старые украшения и заменить их новыми.
- Украшения с изображением воронов, сов, змей или других хищных животных. Эти животные считаются символами зла и несчастья. Лучше выбрать украшения с изображением птиц, животных или растений, несущих положительную энергию.
- Украшения в форме креста или других религиозных символов. Эзотерики полагают, что такие украшения могут нарушить гармонию в доме. Лучше использовать украшения нейтральных форм и цветов.
- Украшения с резким или неприятным звучанием, например, колокольчики или бубенчики. Эзотерики считают, что это может отпугнуть удачу. Лучше выбрать украшения с тихим или мелодичным звучанием.
Напомним, ученый ответил, какая елка экологичнее : искусственная или натуральная.
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