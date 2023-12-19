Привлеченные неудачи и бедность: Какие украшения нельзя вешать на елку

Согласно народным поверьям, существует ряд украшений, которые не следует использовать для украшения новогодней елки. Эзотерики полагают, что такие украшения могут отрицательно влиять на энергию в доме и притягивать неудачи.

Конечно, каждый сам решает, верить в такие поверья или нет. Но если вы хотите, чтобы ваш Новый год был счастливым и беззаботным, лучше придерживаться этих рекомендаций.

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Вот список украшений, которые лучше не вешать на елку:

Пластиковые украшения. Эзотерики считают, что пластиковые предметы на новогоднем деревце притягивают в дом бедность и неудачи. Они рекомендуют использовать натуральные материалы, такие как дерево, стекло, ткани.

Слишком яркие украшения . Слишком яркие цвета, такие как красный или оранжевый, могут вызвать агрессию и конфликты. Лучше выбрать более спокойные и гармоничные оттенки.

. Слишком яркие цвета, такие как красный или оранжевый, могут вызвать агрессию и конфликты. Лучше выбрать более спокойные и гармоничные оттенки. Старые и поврежденные украшения . Эзотерики полагают, что они могут привлечь в дом негатив. Поэтому лучше выбросить старые украшения и заменить их новыми.

. Эзотерики полагают, что они могут привлечь в дом негатив. Поэтому лучше выбросить старые украшения и заменить их новыми. Украшения с изображением воронов, сов, змей или других хищных животных. Эти животные считаются символами зла и несчастья. Лучше выбрать украшения с изображением птиц, животных или растений, несущих положительную энергию.

Украшения в форме креста или других религиозных символов . Эзотерики полагают, что такие украшения могут нарушить гармонию в доме. Лучше использовать украшения нейтральных форм и цветов.

. Эзотерики полагают, что такие украшения могут нарушить гармонию в доме. Лучше использовать украшения нейтральных форм и цветов. Украшения с резким или неприятным звучанием, например, колокольчики или бубенчики. Эзотерики считают, что это может отпугнуть удачу. Лучше выбрать украшения с тихим или мелодичным звучанием.

Напомним, ученый ответил, какая елка экологичнее : искусственная или натуральная.

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