Привлечете к себе неприятности: какие вещи нельзя оставлять на пороге дома

Порог дома – это особое пространство, имеющее важное значение в украинской культуре. С ним связано множество примет и предрассудков, передаваемых из поколения в поколение.

Наши предки верили, что некоторые вещи нельзя оставлять на пороге дома, потому что это может навлечь беду. Об этом пишет Время Действий.

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Вот список вещей, которые по народным поверьям не следует оставлять на пороге дома:

Обувь. Оставленная на пороге обувь может привлечь в дом отрицательные энергии. Поэтому лучше держать его в пределах дома, чтобы избежать неудач и бед.

Зеркало. Зеркала считаются предметами, способными отражать энергию. Если оставить зеркало на пороге, это может привести к удвоению отрицательных сил и проблем. А если оно отражает выход, то зеркало может "прогонять" положительную энергетику.

Цветы. Цветы на пороге часто ассоциируются с грустью и прощанием. Поэтому лучше не оставлять цветы на пороге во избежание привлечения негативных событий.

Старые вещи. Оставление старых, ненужных вещей на пороге считается не только неэстетичным, но и замедляющим энергетический поток в доме. Поэтому лучше избавиться от лишнего, чтобы привлечь свежие силы и новые возможности.

Острые предметы. Ножи, ножницы или другие острые предметы на пороге могут символизировать конфликты и слова в доме. Поэтому лучше держать такие предметы в безопасном месте во избежание напряженности в семье.

Грязная обувь. Оставленная на пороге грязная обувь может символизировать нехватку финансов и привлекать негативные события. Поэтому лучше очистить обувь от грязи, прежде чем зайти в дом.

Напомним, мы уже писали, в каких ситуациях следует подождать с покупкой одежды.

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