Привлечете к себе неприятности: в каких ситуациях нельзя покупать одежду

Покупка одежды доставляет удовольствие многим людям. Но существуют ситуации, когда лучше отложить обновление гардероба.

Об этом пишет Время Действий.

В народных приметах упоминается несколько обстоятельств, когда покупку новых вещей следует отложить на потом.

Продавец не понравился

Согласно приметам, новая одежда может принести несчастье, если вам не нравится продавец.

Если человек, продающий товары, вызвал отрицательные эмоции, то лучше воздержаться от покупки одежды у него.

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Внутренний голос против покупки

Иногда у людей возникает внутреннее ощущение, что лучше не покупать одежду, которую они примеряют.

В таких ситуациях важно слушать свой внутренний голос и, возможно, отказаться от покупки.

Последние деньги

Не рекомендуется покупать одежду, когда денег остается мало, а до следующей зарплаты далеко.

На последние деньги лучше купить продукты, лекарства и другие необходимые вещи, но не предметы гардероба.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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